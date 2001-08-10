Тихоокеанское
информационное агентство
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет «горячая» линия по вопросам выдачи разрешения на участие в ярмарке

В Южно-Сахалинске пройдет «горячая» линия по вопросам выдачи разрешения на участие в ярмарке. Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска проконсультируют горожан по вопросам получения в электронной форме муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке».

Звонки от южносахалинцев будут приниматься еженедельно по понедельникам с 10.00 до 12.00 часов, в период 28 мая по 31 июля по телефону: 300-736, добавочные номера 2, 3.

Дополнительно сообщаем, что в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы 62-А, каб. 3 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.

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