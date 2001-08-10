Рейды по проверке соблюдения правил парковки во дворах проходят в Южно-Сахалинске
Рейды по проверке соблюдения правил парковки во дворах проходят в Южно-Сахалинске ежедневно. Наиболее часто встречающееся нарушение, особенно с наступлением весны, — парковка на газоне.
Как сообщили в департаменте общественной безопасности и контроля, всего с начала 2020 года к административной ответственности за неправильную парковку привлекли 462 автомобилиста. Большую часть из них - 432 случая зафиксировали при помощи комплекса «Дозор-МП». С ним контролёры актируют на фото все нарушения, после чего по номеру автомобиля и другим данным автоматически формируется постановление об административном нарушении. Оно же по почте отправляется нарушителю для оплаты штрафа.
Добавим, что еще 30 случаев парковки в неположенных местах помогли зафиксировать бдительные горожане, которые прислали обращения в административную комиссию.
Если вы стали свидетелем нарушения правил и желаете сообщить об этом, необходимо отправить электронное письмо по адресу dobik@yuzhno-sakh.ru, прикрепить фото с привязкой к местности и госномером автомобиля, указать время и точный адрес.
Напомним, незаконная парковка в зеленых зонах помимо выноса грязи, особенно в дождливые периоды, пагубно сказывается на состоянии газона. Автомобильные колеса оставляют рытвины, разрушают плодородный слой и рельеф. На поврежденных местах перестает расти трава, газон становится источником пыли.
Кроме того, парковаться запрещено на цветниках, пешеходных дорожках (не являющихся элементами дороги), детских, бельевых и спортивных площадках.
В настоящий момент статьей 21-4 закона Сахалинской области №490 предусмотрена ответственность физических, должностных и юридических лиц в виде штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Совершение административного правонарушения повторно влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
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