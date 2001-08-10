Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений

С сегодняшнего дня на Сахалине и Курилах откроются рестораны, кафе, столовые. Соответствующий указ подписал губернатор области Валерий Лимаренко.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, заведения общественного питания будут работать с ограничениями. На предприятиях запрещено курить кальян, проводить массовые мероприятия (банкеты и фуршеты), а также организовывать шведские столы.

Заведения общепита смогут работать с 7 до 21 часа. При этом помещения необходимо подготовить к приему гостей – установить перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга. За одним столом должны находиться не более 2 человек. В помещении смогут собираться не более 50 человек. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений.

Островным предприятиям общепита следует заблаговременно уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области о возобновлении работы и получить необходимые рекомендации по организации деятельности.

В островном регионе открылись все предприятия, за исключением тех, которые связаны с проведением массовых развлечений. Напомним, на прошлой неделе во всех муниципалитетах области заработали торговые центры и магазины с промышленными товарами.