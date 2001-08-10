Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
Свыше 3 тысяч защитных костюмов и 6 тысяч одноразовых перчаток поступили в Сахалинскую область, сообщили в правительстве региона. Медицинские изделия распределят между лечебными учреждениями региона. Средства индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19 сахалинским медикам передал Фонд развития Дальнего Востока, по поручению Заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
– Сегодня мы получили 3100 защитных комбинезонов и 6200 одноразовых перчаток, – рассказал замминистра здравоохранения Сахалинской области Виктор Грицаенко. – Эти средства индивидуальной предназначены для сотрудников инфекционного госпиталя и специалистов амбулаторно-поликлинического звена, которые работают в аэропорту, занимаются обходом по домам, проводят забор биоматериала.
Часть медицинских изделий будет направлена сотрудникам городской больницы имени Ф.С. Анкудинова.
– Помощь, которую мы получили сегодня, – хорошее подспорье в нашей работе, – отметил главный врач лечебного учреждения Андрей Ширяев. – Наша больница стоит на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. На базе учреждения функционируют бактериологическая лаборатория и провизорный госпиталь. Средства индивидуальной защиты необходимы для защиты жизни и защиты сотрудников, которые в своей работе могут столкнуться с особо опасным вирусом.
Отметим, что сегодня в Сахалинской области имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты для врачей. Кроме того, в ближайшее время ожидается еще одна поставка крупной партии защитных костюмов – 30 тысяч изделий. Также на территорию региона на следующей неделе поступит еще одна партия средств индивидуальной защиты от Фонда развития Дальнего Востока. Помимо специализированных костюмов, в островную область привезут респираторы и защитные очки.
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