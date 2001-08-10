Тихоокеанское
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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

98 лет исполнилось жительнице Корсакова, участвовавшей в битве за Сталинград

98 лет исполнилось жительнице Корсакова, участвовавшей в битве за Сталинград

Ветерану ВОВ и участнице Сталинградской битвы Александре Бордачевой исполнилось 98 лет. С этой датой сахалинку поздравили и.о. мэра Корсаковского района Павел Гомилевский.

Как отметили в пресс-службе администрации района, Александра Бордачева родилась в 1922 году в Татарской АССР в многодетной семье. В 19 лет, окончив курсы медсестер. Ее направили в эвакогоспиталь под Сталинград. 

В 1949 году Александра Бордачева приехала на Сахалин. С тех пор живет и работает в Корсакове. Самая большая часть ее трудовой биографии связана с морским торговым портом. 

"В нашем городе она вырастила дочь, двоих внуков, а теперь помогает растить пятерых правнуков, самому младшему из которых еще нет года", - сообщили в пресс-службе.

Александра Бордачева награждена орденом ВОВ II степени, медалью "За оборону Сталинграда", медалью "За Победу над фашистской Германией".

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