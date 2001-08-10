С 1 июня в России начнется снятие ограничения на внутренний туризм

В первый летний месяц Россия постепенно начнёт возвращаться к организации внутреннего туризма. Приоритетом в этом направлении будет безопасность и контроль за отраслью, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит "Интерфакс".

На первом этапе откроют санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим правительство уже разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли - это отели, курорты, пляжи, круизы и т.д.

- До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором и Ростуризмом. Это позволит отрасли понимать те правила, в которых они будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности, и сроки, когда они могут запуститься, - сказал Чернышенко.

В то же время вице-премьер подчеркнул, что пока нет предпосылок для снятия ограничений на поездки за границу, так как их поддерживают все страны мира.

- Мы, понимаем, что наши граждане нуждаются в отдыхе, и все мы заждались момента, когда мы сможем уже путешествовать - это является неотъемлемой потребностью современного человека. Но при этом мы видим, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня нет, - заявил Чернышенко на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что ВОЗ всё ещё считает риск дальнейшего развития пандемии очень высоким, и не давало рекомендаций по снятию ограничений на заграничные поездки.