С 1 июня в России начнется снятие ограничения на внутренний туризм
В первый летний месяц Россия постепенно начнёт возвращаться к организации внутреннего туризма. Приоритетом в этом направлении будет безопасность и контроль за отраслью, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит "Интерфакс".
На первом этапе откроют санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим правительство уже разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли - это отели, курорты, пляжи, круизы и т.д.
- До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором и Ростуризмом. Это позволит отрасли понимать те правила, в которых они будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности, и сроки, когда они могут запуститься, - сказал Чернышенко.
В то же время вице-премьер подчеркнул, что пока нет предпосылок для снятия ограничений на поездки за границу, так как их поддерживают все страны мира.
- Мы, понимаем, что наши граждане нуждаются в отдыхе, и все мы заждались момента, когда мы сможем уже путешествовать - это является неотъемлемой потребностью современного человека. Но при этом мы видим, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня нет, - заявил Чернышенко на брифинге в понедельник.
Он пояснил, что ВОЗ всё ещё считает риск дальнейшего развития пандемии очень высоким, и не давало рекомендаций по снятию ограничений на заграничные поездки.
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