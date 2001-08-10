Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ-2020
- 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.
"Принято коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
Следом за пробными экзаменами начнется этап очной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля.
- 3 июля - ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
- 6 и 7 июля - самый массовый ЕГЭ по русскому языку.
- 10 июля - по профильной математике.
- 13 июля - по истории и физике.
- 16 июля - по обществознанию и химии.
- 20 июля - по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
- 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.
Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе. Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы:
- 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,
- 5 августа - ЕГЭ по русскому языку,
- 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.
- 8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:12 21 Мая В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики
16:12 21 Мая Холодную воду временно отключат в Дальнем
- 16:02 22 Мая Сахалинских мусульман призывают отпраздновать Уразу-байрам дома
15:32 21 Мая У молодой сахалинки украли из незапертой квартиры ноутбук и золотое украшение
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
10:42 14 Мая 46 случаев инфицирования зарегистрировано в Сахалинской области
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?