Тихоокеанское
информационное агентство
27 Мая 2020
Сегодня 07:55
71,14|77,79|35,35
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ-2020
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ-2020

В этом году череда единых государственных экзаменов условно стартует в последние дни июня. А непосредственно выпускников к ним допустят уже с 3 июля. Это следует из плана проведения экзаменационной компании, который опубликовал Рособрнадзор, сообщает "Российская газета". 
  • 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.

"Принято коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Следом за пробными экзаменами начнется этап очной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля.

  • 3 июля - ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
  • 6 и 7 июля - самый массовый ЕГЭ по русскому языку.
  • 10 июля - по профильной математике.
  • 13 июля - по истории и физике.
  • 16 июля - по обществознанию и химии.
  • 20 июля - по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
  • 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе. Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы:

  • 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,
  • 5 августа - ЕГЭ по русскому языку,
  • 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.
  • 8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?