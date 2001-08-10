В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус. Новая мера по борьбе с распространением опасной инфекции в островном регионе начинает действовать с 27 мая, сообщили в правительстве области.

В соответствии с указом губернатора Валерия Лимаренко для въезда на территорию Сахалинской области необходимы результаты лабораторных исследований на COVID-19. Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в островной регион.

Отметим, что большинство случаев коронавируса проникли в регион с материка. Новая мера позволит защитить сахалинцев и курильчан от завоза опасной инфекции.

Указ губернатора касается только тех, у кого нет местной регистрации. Помимо отрицательных тестов на COVID-19, пассажирам по-прежнему необходимо будет предъявлять цифровые пропуска в Сахалинскую область.

Получить их могут жители других регионов и стран, у кого есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близкие родственники в Сахалинской области.

Оформить цифровой пропуск можно на сайте: dp.sakhalin.gov.ru. Работают горячие линии: 1-300 (добавочный 7) и 8 (800) 300-65-03 (добавочный 7).