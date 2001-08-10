Практически все предприятия заработали в Сахалинской области

Рестораны, кафе и столовые открылись в Сахалинской области с сегодняшнего дня, 26 мая. Ранее посетителей начали принимать крупные торговые центры и магазины с промышленными товарами. Под ограничениями продолжают находиться лишь организации, деятельность которых связана с проведением массовых развлекательных мероприятий. Среди них – детские игровые комнаты, караоке-бары и ночные клубы.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, заведения общественного питания будут работать с ограничениями. На предприятиях запрещено курить кальян, проводить массовые мероприятия (банкеты и фуршеты), а также организовывать шведские столы.

Заведения общепита смогут работать с 7 до 21 часа. При этом помещения необходимо подготовить к приему гостей – установить перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга. За одним столом должны находиться не более 2 человек. В помещении смогут собираться не более 50 человек. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений, сообщили в правительстве области.

Островным предприятиям общепита следует заблаговременно уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области о возобновлении работы и получить необходимые рекомендации по организации деятельности.

На прошлой неделе во всех муниципалитетах области заработали торговые центры и магазины с промышленными товарами. Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, посетителям площадок следует надевать медицинские маски и обрабатывать руки обеззараживающим средством.