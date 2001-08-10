Фрезеровать участок улицы Ленина будут две ночи подряд в Южно-Сахалинске

Очередные ограничения транспорта введут в Южно-Сахалинске

"С 27 по 29 мая на участке улицы Ленина от Победы до Емельянова будет производиться фрезерование дорожного покрытия. Работы будут проводиться в ночное время: с 20.00 до 08.00. Перекрывать движение не планируется", - сообщают в администрации Южно-Сахалинска.

По окончании работ по фрезерованию при благоприятных погодных условиях эту территорию заасфальтируют.