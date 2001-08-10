Тихоокеанское
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16:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Фрезеровать участок улицы Ленина будут две ночи подряд в Южно-Сахалинске

Фрезеровать участок улицы Ленина будут две ночи подряд в Южно-Сахалинске
Очередные ограничения транспорта введут в Южно-Сахалинске
 
"С 27 по 29 мая на участке улицы Ленина от Победы до Емельянова будет производиться фрезерование дорожного покрытия. Работы будут проводиться в ночное время: с 20.00 до 08.00. Перекрывать движение не планируется", - сообщают в администрации Южно-Сахалинска.
 
По окончании работ по фрезерованию при благоприятных погодных условиях эту территорию заасфальтируют.

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