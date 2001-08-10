Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток ул Горького — Пуркаева закрыли для движения транспорта

Перекресток ул Горького — Пуркаева закрыли для движения транспорта

Перекресток ул Горького — Пуркаева закрывают для движения транспорта в областном центре с 27 мая.

Как сообщают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, перекрытие связано с работами по восстановлению благоустройства, нарушенного в ходе  реконструкции канализационного коллектора.

Напомним, ранее на этом участке проводилась реконструкция канализационного коллектора и работы на действующих инженерных коммуникациях. Сейчас рабочим предстоит восстановить асфальт и бетонное основание этого участка дороги. Восстановление благоустройства планируют завершить к субботе 30 мая.

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