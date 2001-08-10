Пять многоквартирных домов отремонтирует Фонд капремонта в Поронайском районе
В рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 гг.» в 2020 году в Поронайском городском округе капитально отремонтируют общее имущество в 5 многоквартирных домах в селе Восток и районном центре.
В настоящее время Фонд капитального Сахалинской области ведет ремонтные работы по 25 конструктивам в домах на улице Восточная, 108, улице Комсомольская, 3а в Поронайске, в домах №9, 12, 17 на улице Гагарина в селе Восток. Общая площадь домов – около 15 тысяч м2. Специалисты меняют инженерные сети, в трех домах ведут работы по утеплению и устройству новых фасадов.
Общая собираемость платежей за капитальный ремонт по Поронайскому району в период с 2014 по 2020 годы составляет 85%, за месяц начислено к оплате 2,96 миллиона рублей, из них оплачено 2,68 миллионов рублей. В отношении взыскания дебиторской задолженности по уплате взносов с физических лиц Фондом направлены 72 исковых заявления на общую сумму свыше миллиона рублей. Направлено в Службу судебных приставов для принудительного исполнения 37 судебных решений на сумму 482 947,16 рублей. Из них добровольно должниками погашено 178 824,89 рублей, взыскано ОСП 78 709,09 рублей.
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