Тихоокеанское
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток Ленина-Компроспект закроют для проезда в выходные дни

Перекресток Ленина-Компроспект закроют для проезда в выходные дни

Ограничения для движения транспорта с 28 мая по 1 июня введут на пересечении Коммунистического проспекта и улицы Ленина в Южно-Сахалинске. 

С 6:30 28 мая для движения закроют три полосы с западной стороны перекрестка. Автомобилисты смогут двигаться по двум полосам с восточной стороны (с севера на юг и в обратном направлении). 

А с 22:00 29 мая по 6:00 1 июня указанный перекресток полностью закроют для проезда транспорта. За это время подрядной организации в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту Коммунистического проспекта предстоит переложить водопровод, ливневую канализацию и коммуникации связи. 

Восстановление нарушенного дорожного покрытия начнется в первых числах июня. 

Как отметили в пресс-службе мэрии областного центра, автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения. 

 

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