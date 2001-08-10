Полтора километра городских и сельских улиц осветили в Поронайском районе

Новые участки городских и сельских улиц осветили в Поронайском районе. Уличное освещение появилось в пгт Вахрушев (от улицы Центральная до Детской школы искусств), а также на улицах Колхозная, Победы, в переулке Советском в Поронайске. Общая протяженность участков составила около полутора километров. В ближайшее время новые светильники загорятся в селе Леонидово (2,3 километра) и на улице Луговая (400 метров) в Поронайске.

Мероприятия по освещению проводятся за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Поронайского городского округа». Список объектов формировался с учетом обращений жителей и вблизи учебных заведений. На участках устанавливают новые опоры и энергоэффективные светодиодные светильники. Гарантийный срок таких энергоэкономичных устройств составляет 50 тысяч часов – в несколько раз больше, чем лампы предыдущего поколения.

Стоит отметить, что работа по модернизации и строительству линий наружного освещения в Поронайском районе ведется также в рамках программы по развитию инициативного бюджетирования «Поддержка местных инициатив». В этом году по инициативе жителей новое освещение будет установлено в селе Забайкалец и селе Тихменево, сообщили в администрации района.