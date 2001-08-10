Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2020
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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Невельске состоялось заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха

Заседание межведомственной комиссии по координации организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков под председательством вице–мэра Владимира Копылова состоялось В актовом зале администрации Невельска. В работе комиссии приняли участие руководители всех заинтересованных ведомств, в том числе представители отдела образования, отдела культуры, спорта и молодежной политики, муниципальной комиссии КДН и ЗП, МЧС, Роспотребнадзора,  ОМВД,  ГБУЗ «Невельской ЦРБ», ОКУ «Невельский ЦЗН», ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области».

Основными вопросами для обсуждения явились вопросы по подготовке лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и лагерей труда и отдыха к периоду летних каникул, организация трудоустройства несовершеннолетних, вопросы обеспечения безопасности детского отдыха. По итогам заседания комиссия приняла ряд важных решений.

 

 

 

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