В Невельске состоялось заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха

Заседание межведомственной комиссии по координации организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков под председательством вице–мэра Владимира Копылова состоялось В актовом зале администрации Невельска. В работе комиссии приняли участие руководители всех заинтересованных ведомств, в том числе представители отдела образования, отдела культуры, спорта и молодежной политики, муниципальной комиссии КДН и ЗП, МЧС, Роспотребнадзора, ОМВД, ГБУЗ «Невельской ЦРБ», ОКУ «Невельский ЦЗН», ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области».

Основными вопросами для обсуждения явились вопросы по подготовке лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и лагерей труда и отдыха к периоду летних каникул, организация трудоустройства несовершеннолетних, вопросы обеспечения безопасности детского отдыха. По итогам заседания комиссия приняла ряд важных решений.