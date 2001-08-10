Сахалинцам предлагают создать антикоррупционную социальную рекламу

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» стартовал в России, сообщили в пресс-службе Агентства по делам молодежи. Сахалинцам предлагают в нем поучаствовать.

Приём работ будет осуществляться до 1 октября 2020 года на официальном сайте конкурса в двух номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик.

К участию приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Победителей определят с помощью онлайн-голосования. Подведение итогов конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечают 9 декабря.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.anticorruption.life.