Сахалинских предпринимателей предупреждают о необходимости профилактики коронавируса. На предмет соблюдения противоэпидемических правил обследовано более 200 торговых объектов в Южно-Сахалинске, Корсакове и Аниве. Эту работу с начала действия режима повышенной готовности проводит областное министерство сельского хозяйства и торговли. К сегодняшнему дню в отношении недобросовестных бизнесменов возбуждено 39 административных дел. Нарушителям грозят крупные штрафы.

В частности, некоторые предприниматели проигнорировали запрет на торговлю ювелирными изделиями, а также товарами для рыбалки и туризма. Еще одна группа нарушителей – руководители магазинов, которые не обеспечили на площадках соблюдение режима социального дистанцирования. В помещениях необходимо нанести специальную разметку – посетители должны находиться друг от друга на расстоянии в полтора метра.

16 административных дел в отношении руководства магазинов уже переданы в судебные органы для рассмотрения. Должностным лицам и предпринимателям грозят штрафы до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 300 тысяч.

Такая мера ответственности предусмотрена также для заведений общепита, которые начали работать в регионе с сегодняшнего дня. В ресторанах, кафе и столовых запрещено курить кальян, проводить массовые мероприятия (банкеты и фуршеты), а также организовывать шведские столы.

Заведения общепита смогут работать с 7 до 21 часа. При этом помещения необходимо подготовить к приему гостей – установить перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга. За одним столом должны находиться не более 2 человек. В помещении смогут собираться не более 50 человек. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений.

Отметим, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, островитянам в закрытых помещениях с высокой проходимостью следует надевать медицинские маски и обрабатывать руки обеззараживающим средством.