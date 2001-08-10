В Анивском районе до 1 июня планируют избавиться от всех несанкционированных свалок. Работу по ликвидации стихийных точек сброса мусора оценил в ходе поездки в муниципалитет губернатор Валерий Лимаренко.

С начала года в Анивском районе выявили 81 свалку. 14 уже вывезли. По словам мэра Артема Лазарева, ликвидировать остальные планируют в течение этой недели.

– Порядок мы сейчас наводим по всей области. К 1 июля должны совершить принципиальный перелом. Для этого многое сделано. Мы обнаруживаем свалки с помощью беспилотников, разработали новую нормативно-правовую базу. В июне будем еще активнее штрафовать тех, кто не заключил договоры с региональным оператором, а мэров за то, что недостаточно эффективно справляются с уборкой территорий. Мы готовы сделать всё, чтобы наши острова были чистыми, – отметил Валерий Лимаренко.

В одном из дворов по улице Зеленой в селе Ново-Троицкое глава региона осмотрел контейнерную площадку, на которой недавно установили новые боксы для сбора мусора. Подход к ней затруднен из-за лужи вокруг. Валерий Лимаренко поручил мэру исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Всего на территории района в 2020 году будет оборудовано 113 площадок у многоквартирных домов. На них установят 304 евроконтейнера.