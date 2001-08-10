Островным рыбодобывающим предприятиям возместят затраты на обсервацию работников
Островным рыбодобывающим предприятиям возместят затраты на обсервацию работников. Получить субсидию промысловые компании смогут в конце 2020 года. Об этом в ходе заседания инвестиционного совета сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Вопрос о необходимости компенсации затрат поднял представитель промысловой компании «Континент», которая работает в Курильске. С середины апреля обсервацию прошли 89 сотрудников предприятия, 30 рабочих находятся на изоляции сейчас и еще 88, вероятно, попадут на карантин до конца путины.
– Наша компания самостоятельно оплачивает проживание сотрудников в пунктах временного размещения. Также за наш счет работникам предоставляется питание. Если сложить все затраты, которые мы понесем на эти цели, получится около 9 миллионов рублей. Решение о субсидировании этих расходов положительным образом скажется на стоимости продукции для конечного потребителя, – рассказал заместитель гендиректора ООО «Континент» Александр Пиджаков.
Валерий Лимаренко отметил, что рыболовство – рискованный бизнес, особенно сейчас, когда каждая компания обязана обеспечить для своих сотрудников двухнедельную обсервацию.
– Получается, люди приезжают, проходят подготовительные мероприятия, а объемы добычи могут оказаться недостаточными. В других видах предпринимательства – к примеру, в строительстве или добыче углеводородов – такого риска нет. Поэтому, если никто из участников инвестсовета не возражает, нужно сделать исключение для этой отрасли и субсидировать затраты на изоляцию сотрудников, – сказал глава региона.
Также помощь окажут предпринимателям, которые были вынуждены закрыть свой бизнес из-за пандемии коронавирусной инфекции. По словам губернатора, для них должны применяться специальные решения. За помощью следует обращаться через сервис Бизнес.Сахалин.онлайн или в личные аккаунты главы региона в социальных сетях: Instagram (https://www.instagram.com/limarenko_official), Facebook (https://www.facebook.com/valery.limarenko), Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko); ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).
Еще одно решение, озвученное в ходе инвестсовета, – в течение двух дней создадут подробную инструкцию для островных работодателей, которым необходимо привезти сотрудников из других регионов. Она будет содержать актуальные требования Роспотребнадзора, правила оформления цифровых пропусков и нормы, без учета которых невозможно трудоустроить на островах сотрудника с материка.
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