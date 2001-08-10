Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2020
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15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Кунашире и Шикотане три многоквартирных дома готовы к заселению

На Кунашире и Шикотане три многоквартирных дома готовы к заселению

На Кунашире и Шикотане три многоквартирных дома готовы к заселению. В течение недели в Южно-Курильском районе ключи от новых квартир получат 39 семей – переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Один 3-х этажный 18-ти квартирный дом по ул. Океанской, 13 «А» в Южно-Курильске на Кунашире. Это 1,2,3, комнатные квартиры. Подрядчик строительства – ООО «Стратегия», сообщили в администрации Южно-Курильска.

В с. Крабозаводское на острове Шикотан готовы к заселению два дома по ул. Комсомольская. Один 9-ти квартирный дом и 12-ти квартирный. Квартиры 1,2,3 комнатные. Подрядчик – ООО «Сахспецстрой».

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