33 «Точки роста» появятся в островных сельских школах в 2020 году. Центры создают в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по инициативе Президента России Владимира Путина. В этом году островному региону выделена федеральная субсидия в размере 21 миллион рублей. Закупить, доставить и смонтировать оборудование в образовательных организациях планируют к началу нового учебного года.

«Точки роста» открывают для внедрения новых методов обучения и воспитания по предметам: технология, информатика, математика, ОБЖ, а также дополнительных программ в области технического творчества и шахмат. Главная цель - повысить качество подготовки школьников, в том числе для участия в областных и всероссийских олимпиадах и конкурсах.

– Современные образовательные центры создаются, чтобы у детей, которые живут в селах, были равные условия для получения качественного образования. Открытие данных структурных подразделений на базе сельских школ позволяет значительно обновить материально-техническую базу образовательных организаций, – отметила министр образования региона Анастасия Киктева.

На базе Центров учителя внедряют обновленные программы основного и дополнительного образования. После уроков дети посещают занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, учатся играть в шахматы.

Напомним, в 2019 году «Точки роста» открыли в 11 районах в школах сел Горнозаводск, Соловьевка, Леонидово, Мгачи, Таранай, Костромское, Бошняково, Малокурильское, Быков, Стародубское, Советское, Буюклы, Онор, Воскресеновка и Яблочное. В них занимаются более трех тысяч школьников. На эти цели в прошлом году из регионального бюджета было выделено около 80 миллионов рублей. Деньги пошли на подготовку помещений, закупку нового оборудования. Для сельских школ приобрели – 3D-принтеры, ноутбуки, интерактивные комплексы, цифровую и компьютерную технику, квадрокоптеры, робототехнику, тренажеры-манекены, средства для оказания медицинской помощи. .

В 2020 году к занятиям в подобных центрах подключатся более шести тысяч учащихся. А до 2024 года современные центры образования откроются на базе 72 сельских школ Сахалина и Курил.

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.