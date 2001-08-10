Поронайским ветеранам бесплатно отремонтируют жилье. Работы будут проводить в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования Поронайский городской округ». На эти цели выделено более полутора миллиона рублей из местного бюджета, сообщили в администрации района.

В этом году ремонт будет проведен в 21 жилом помещении, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Помощь коснется всех категорий – фронтовиков, тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников, жителей блокадного Ленинграда. Объем работ определялся согласно потребности и пожеланий самих пенсионеров. В квартирах планируется установить двери, поклеить обои, заменить сантехнику. В некоторых жилых помещениях отремонтируют полы.

В соответствии с программой, стоимость ремонта в одной квартире не может превышать 150 тысяч рублей и проводится не более одного раза в пять лет. Подробную информацию о мере поддержки можно получить в Администрации Поронайского городского округа, кабинет №15, телефон 5-60-03(доб.113).