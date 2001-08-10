Тихоокеанское
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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Анивским медикам передали чайные наборы

Анивским медикам передали чайные наборы

Сахалинское региональное отделение партии «Единая Россия» продолжает акцию #CпасибоВрачам. Партийцы и  активисты «Молодой Гвардии» передали 300 продуктовых наборов к чаю  медикам района. Они предназначены для сотрудников  Анивской  центральной районной больницы, а также районных амбулаторий и сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Во встрече с  медиками приняли участие  депутаты областной Думы Андрей Хапочкин, Александр Ивашов и Евгений Лотин, секретарь Анивского местного отделения Партии Андраник Авенян.

Секретарь регионального отделения  Партии, председатель областной  Думы Андрей Хапочкин поблагодарил медиков, отметив, что всегда в обществе была высока роль  врача, а нынешняя ситуация с пандемией  предъявила  еще большие критерии к ним – и профессиональные, и моральные. Наборы, переданные  в рамках партийной акции,  – знак внимания и искреннего уважения к медикам.

-  Таким образом мы решили поддержать врачей и средний медперсонал, которые противодействуют  распространению  в области коронавирусной пандемии,  выразить  им признательность за  их самоотверженный труд в борьбе за здоровье сахалинцев, - отметил заместитель секретаря регионального отделения Партии, депутат от Анивского городского округа Александр Ивашов.

Всего региональное отделение партии «Единая Россия»  подготовило  1500 продуктовых наборов  для передачи в сахалинские  лечебные  учреждения. Ранее партийцы  вручили  800  чайных наборов сотрудникам Южно-Сахалинской городской  больницы имени Ф.С. Анкудинова, областного кожвендиспансера, а также  Долинской, Холмской и Корсаковской  центральных районных больниц, которые в настоящее время стали главными опорными точками в противодействии инфекции в регионе.

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