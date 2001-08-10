Анивским медикам передали чайные наборы

Сахалинское региональное отделение партии «Единая Россия» продолжает акцию #CпасибоВрачам. Партийцы и активисты «Молодой Гвардии» передали 300 продуктовых наборов к чаю медикам района. Они предназначены для сотрудников Анивской центральной районной больницы, а также районных амбулаторий и сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Во встрече с медиками приняли участие депутаты областной Думы Андрей Хапочкин, Александр Ивашов и Евгений Лотин, секретарь Анивского местного отделения Партии Андраник Авенян.

Секретарь регионального отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин поблагодарил медиков, отметив, что всегда в обществе была высока роль врача, а нынешняя ситуация с пандемией предъявила еще большие критерии к ним – и профессиональные, и моральные. Наборы, переданные в рамках партийной акции, – знак внимания и искреннего уважения к медикам.

- Таким образом мы решили поддержать врачей и средний медперсонал, которые противодействуют распространению в области коронавирусной пандемии, выразить им признательность за их самоотверженный труд в борьбе за здоровье сахалинцев, - отметил заместитель секретаря регионального отделения Партии, депутат от Анивского городского округа Александр Ивашов.

Всего региональное отделение партии «Единая Россия» подготовило 1500 продуктовых наборов для передачи в сахалинские лечебные учреждения. Ранее партийцы вручили 800 чайных наборов сотрудникам Южно-Сахалинской городской больницы имени Ф.С. Анкудинова, областного кожвендиспансера, а также Долинской, Холмской и Корсаковской центральных районных больниц, которые в настоящее время стали главными опорными точками в противодействии инфекции в регионе.