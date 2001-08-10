Тихоокеанское
информационное агентство
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В городском парке Южно-Сахалинска провели дезинфекцию от коронавируса

В городском парке Южно-Сахалинска провели дезинфекцию от коронавируса

Тщательную обработку мест отдыха с помощью дезинфицирующего средства провели на территории городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина вчера, 27 мая.

Специалисты обработали более 600 кв.м. Особое внимание уделили объектам на спортивных и детских площадках. В ходе санобработки от коронавирусной инфекции также очистили малые архитектурные формы, беседки, скамейки и качели.

Напомним, парк закрыт для массовых мероприятий, работает в режиме прогулок. В обязательном порядке продолжают действовать требования социального дистанцирования и масочного режима.

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