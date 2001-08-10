В городском парке Южно-Сахалинска провели дезинфекцию от коронавируса

Тщательную обработку мест отдыха с помощью дезинфицирующего средства провели на территории городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина вчера, 27 мая.

Специалисты обработали более 600 кв.м. Особое внимание уделили объектам на спортивных и детских площадках. В ходе санобработки от коронавирусной инфекции также очистили малые архитектурные формы, беседки, скамейки и качели.

Напомним, парк закрыт для массовых мероприятий, работает в режиме прогулок. В обязательном порядке продолжают действовать требования социального дистанцирования и масочного режима.