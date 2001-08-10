Температура в некоторых Дагинских термальных источниках упала на 10 градусов

Мониторинг физико-химических свойств термальных источников проводили на Дагинском месторождении с 19 по 21 мая. После реконструкции основных термальных источников в начале 2020 года выявили изменения их температурного и гидрологического режима, приведшие к тому, что большинство источников не используются посетителями.

В ходе полевых работ на Дагинском месторождении термоминеральных вод провели замеры температур воды источников, тепловизионную съемку, отобрали пробы гидротерм и свободно выделяющихся газов для последующих химических анализов. Температурный режим источников сравнивался с показателями до реконструкции и после неё, в период предыдущих обследований 21–22 января 2020 года.

Источник Патриот до реконструкции имел температуру 40 °С. В мае средняя температура воды составляла 38.3–39.4 °С, вода в купели торфянистого оттенка, покрыта кусочками метафитонных матов и пеной.

Источник Партизан ранее не пользовался особой популярностью, средняя температура воды была 39.0–41.5 °С. Средняя температура в мае достигала 38.5 °С, закономерно увеличиваясь во время максимального суточного отлива до 40.5 °С. Вода в купели относительно чистая, глубина 100 см, на горизонтальных поверхностях наблюдается илистый налёт. На сегодняшний день это самый посещаемый источник среди реконструированных.

Источник Центральный раньше прогревался в среднем до 38–40 °С. В мае средняя температура воды в купели составила 25.2–27.5 °С. Уровень воды поднялся на 20 см по сравнению с январским уровнем, глубина в купели до стального дна составляет более 80 см. Вода в купели торфянистая, покрыта кусочками метафитонных матов и пеной. Из-за низкой температуры воды источник не используется.

Средняя температура источника Александровского в разные годы и сезоны измерений находилась в пределах 40–45 °С. В мае средняя температура составила 33.6–34.1 °С. Уровень воды поднялся на 10 см по сравнению с зимней меженью. Вода в купели торфянистая, на горизонтальных поверхностях наблюдается илистый налёт. При установке платформы данного источника сняли поверхностный задернованный слой торфяника мощностью 10–50 см, теперь вокруг источника открытый торфяник с холодной поверхностной водой. Из-за низкой температуры воды источник не используется.

Юго-западнее источника Александровский за лесным массивом местные жители очистили и каптировали заброшенный источник Пионер.

"Теперь это самый популярный источник, некоторые посетители называют его "бесплатным", имея ввиду, что на реконструкцию не потрачены бюджетные средства", - отметили в МГиГ ДВО РАН.

Обновленный источник имеет размер купели 105×185 см, глубина её около 150 см, дно илистое, топкое. Вода мутная, средняя температура 41.0–42.5 °С. Немного южнее, в районе бывшего источника Бегемот, местные энтузиасты начали обустройство ещё одной купели. Средняя температура воды в выкопанном небольшом котловане всего 20–31 °С.

На Южном участке Дагинского месторождения термоминеральных вод реконструкции подверглись 2 основных термальных источника: Мечта и Молодость. Гидротермы источников имеют схожие физико-химические свойства. Термальные воды метановые (в свободно выделяющихся газах содержится до 91 % метана), хлоридные натриевые, рН 6.8–8.1, минерализация 2.5–2.6 г/л.

Источник Мечта имел среднюю температуру воды в пределах 36–39 °С, при этом в илистом дне источника фиксировались температуры 40–45 °С. Несмотря на крайне неприглядный вид, источник всегда пользовался большой популярностью. После реконструкции в январе средняя температура воды в источнике стала в пределах 26.5–27.7 °С.

Из-за неправильной установки понтонная платформа стала проседать, дно стальной купели легло на грунт и купель вместе с лестницей оторвалась от платформы. Конструкцию купола немного повело и входную дверь стало заклинивать, поэтому её закрыли на ключ.

В закрытом для посетителей источнике сформировалась особая экосистема: в воде с температурой в приповерхностном слое около 32 °С прекрасно себя чувствуют лягушки, на поверхности и на дне активно развиваются метафитонные маты, внутри купола ощущается фекальный запах. Глубина в источнике всего 57 см, в придонном слое температура воды достигает 42–44 °С.

Источник Молодость ранее имел температуру воды в пределах 37–39 °С. На сегодняшний день средняя температура в купели 35.2–36.1 °С, глубина в источнике 72 см, вода относительно прозрачная, на поверхности плавают куски метафитонных матов, чувствуется устойчивый фекальный запах.

После реконструкции большинство источников не достигли прежних показателей температурного режима. Оптимальная средняя температура для наружного применения термальных вод при нормальных условиях составляет 37–44 °С.

Гидротермы ниже температуры тела при бальнеологическом применении, как правило, будут казаться прохладными и иметь незначительный бальнеотерапевтический эффект. На сегодняшний день из 6 обустроенных источников постоянно посещается только Партизан, иногда посетители используют Патриот, очень редко Молодость. Источники Центральный, Александровский и Мечта вообще не используются.

Как считают в институте морской геологии и физики, для исправления сложившейся ситуации необходимы профессиональные навыки и знания физико-химических особенностей таких сложных природных объектов, как термальные источники.