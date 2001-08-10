В Сахалинской области вспоминают жертв нефтегорской трагедии
Со дня разрушительного землетрясения в Нефтегорске, унесшего жизни более 2 тысяч человек, прошло 25 лет. В Южно-Сахалинске у мемориала на привокзальной площади собрались свидетели тех страшных событий, представители общественности, органов власти, священнослужители. Участие в памятном мероприятии принял губернатор Валерий Лимаренко.
– Масштабы трагедии ужасают – за считанные секунды землетрясение разрушило целый поселок. Погибли более двух тысяч сахалинцев. А жизни тех, кого удалось спасти, разделились на до и после, – отметил глава региона. – Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вечная память. Также хотел бы поблагодарить всех, кто спасал людей, ликвидировал последствия разрушений, оказывал всю необходимую помощь. Тогда эту работу возглавили губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов и глава МЧС России Сергей Шойгу. Откликнулись главы субъектов всего Дальнего Востока.
Землетрясение в поселке Нефтегорск произошло ночью 28 мая 1995 года. Оно стало одним из самых мощных в истории Сахалина – по разным оценкам силой от 7,5 до 9 баллов. Почти все дома – 17 пятиэтажек – были разрушены до основания. В одном из этих зданий находился Андрей Глебов. Тогда ему было 25 лет.
– Выжил, можно сказать, случайно. Когда начались толчки, я был в квартире на пятом этаже. При этом на первом этаже находились мои родители – они погибли. В один миг я потерял практически всех близких мне людей – родственников, друзей, знакомых и одноклассников, – вспоминает островитянин.
Почтить память земляков к мемориалу пришли в том числе жители Охинского района. Среди них – Наталья Поланьева. Когда произошло землетрясение, она находилась в селе Эхаби.
– Всё было, как в кошмарном сне. Страшно вспоминать. Когда сейсмическая волна дошла до нашего поселка, я упала с кровати. Не понимала, что происходит. Сильно моргал свет, всё шаталось. Что делать – не знала. Вывела детей на улицу. Целую ночь жгли костры, чтобы согреться. Домой первое время вообще не заходили. Боялись. Приходилось жить в сарае, – рассказала островитянка.
Из завалов в Нефтегорске удалось спасти чуть более четырехсот человек. Сейчас на месте трагедии находится мемориал памяти и часовня, куда каждый год приезжают выжившие, чтобы вспомнить близких и друзей. Плиты с именами погибших стоят на местах обрушившихся в ту ночь многоэтажек.
Во время траурного мероприятия православные священники провели заупокойную службу. Затем была объявлена минута молчания в память о погибших сахалинцах. После этого собравшиеся возложили цветы к памятнику жертвам Нефтегорского землетрясения. Памятные мероприятия сегодня пройдут в Охе и Нефтегорске.
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