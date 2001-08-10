Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
В городском парке Южно-Сахалинска распустилась сакура. Несмотря на установившуюся в городе прохладную погоду, на деревьях появились нежные светло-розовые цветы.
Аллея сакуры была заложена в областном центре в 2006 году, она стала подарком городу от японского бизнесмена, мецената и почетного гражданина Южно-Сахалинска Мияниси Ютака. 173 дерева находятся на территории парка им. Ю.А. Гагарина. Аллея тянется от центрального входа в парк до озера Верхнее.
В стране восходящего солнца созерцание розовых или белых цветов сакуры (ханами) носит массовый характер. В Южно-Сахалинске также зародилась добрая традиция, горожане любуются цветущей японской вишней и делают фотографии на фоне деревьев.
Помимо городского парка, у жителей Южно-Сахалинска есть еще ряд любимых мест, где можно полюбоваться на цветущую сакуру — например у здания Сахалинского областного центра народного творчества, у областного краеведческого музея, в районе сквера Асахикава, также возле домов и в некоторых дворах. Эти деревья - потомки сакуры, которую завезли на остров японцы во время губернаторства Карафуто, растения за многие десятилетия акклиматизировались и прижились в непростых сахалинских условиях.
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