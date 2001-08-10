Мойки для велосипедов планируют установить в Южно-Сахалинске

В областном центре продолжают работать над созданием условий для велосипедистов. Очередным этапом развития велоинфраструктуры станет установка моек для альтернативного транспорта.

Это особенно актуально для горожан, увлекающихся поездками в лесной зоне. С предложением обустроить мойки к мэру Сергею Надсадину в социальных сетях обратился один из любителей этого активного вида отдыха. Он также выразил мнение о том, что южно-сахалинские велосипедисты готовы к тому, что эта услуга будет платной.

Как рассказали в центре развития городской среды «Наш город», специалисты уже заняты проработкой вопроса. Для установки станций рассматриваются участки в районе перекрестка улиц Больничной и Горького, район ЛК «Кристалл», а также район дороги на СТК «Горный воздух».

Необходимо проработать ряд технических вопросов: возможность подачи воды и наличие канализации, куда вода будет уходить. По поручению Сергея Надсадина к работе подключатся городские профильные структуры. Как только места будут определены, приступят к решению организационных вопросов, в том числе оплаты функционирования веломоек и пользования. По мнению специалистов центра развития городской среды, услуга для горожан должна быть бесплатной, это станет дополнительным стимулом чаще пользоваться велосипедом.

Кроме того, в планах центра развития городской среды уже в июне установить на популярных городских веломаршрутах парковки для двухколесного транспорта, а также сервисные станции. Их планируется 5: на проспектах Мира и Победы, на улицах Горького и Ленина, а также Компроспекте.