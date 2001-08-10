Южносахалинцев спросят об идеальных парковках во дворах

Центр развития городской среды приглашает южносахалинцев поучаствовать в опросе об организации парковочных пространств в жилых зонах. Он размещен по адресу — http://www.тутбудет.рф/mesto.

В опроснике просят указать общие данные - пол, возраст, а также допустимую удаленность парковки от места проживания, приемлемую стоимость личного или арендуемого машиноместа и т.д.

Как рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, опрос проводится в рамках масштабной работы по организации городского пространства в Южно-Сахалинске.

- Нам важна позиция людей в этих вопросах. Что такое в их понимании идеальное место для парковки, где, какое? - сказал он.

Интернет-ресурс будет активен до конца июня. Затем разработчики приступят к анализу полученных данных. В дальнейшем информация будет учитываться при рассмотрении градостроительных тем. Особенно она будет актуальной при планировании новых территорий застройки.