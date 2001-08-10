Строительство больших медицинских объектов начнется в Макарове, Поронайске, Холмске и Смирных
Строительство больших медицинских объектов начнется в Макарове, Поронайске, Холмске и Смирных. Об этом стало известно в ходе прямой линии, посвященной постепенному возвращению медучреждений области к обычному режиму работы. На вопросы островитян в прямом эфире ответили губернатор Валерий Лимаренко, министр здравоохранения региона и руководители больниц.
– По Макарову принято принципиальное решение. Там построят лечебно-диагностический корпус. Проектирование начнется уже в этом году. Будут предусмотрены возможности для оказания поликлинической и стационарной помощи детям и взрослым, – сообщил глава регионального минздрава Владимир Ющук.
В Смирных поликлиника, которая сейчас находится в приспособленном здании бывшего общежития, переедет в новое здание позже. Строительство планируют начать в 2024 году. Поликлинические корпуса ЦРБ планируется к возведению в Поронайске и Холмске. Проектирование должны завершить в этом году.
– Я напоминаю, что у нас в этом году из бюджета выпадают 25 миллиардов рублей. Будет корректировка программы капитального строительства и это точно повлияет на стройки, которые только планируются. Но мы, безусловно, будем стараться реализовать проекты в медицине, поскольку они для нас приоритетны, – отметил Валерий Лимаренко.
Ряд поступивших вопросов касался оснащения медучреждений. В частности, южно-сахалинской больницы имени Анкудинова. Главврач учреждения Андрей Ширяев сообщил, что больница продолжает активно развиваться. Здесь оказывают и специализированную, и высокотехнологичную медицинскую помощь, которая была бы невозможна без соответствующего оборудования. Имеются диагностические комплексы – аппараты КТ, УЗИ экспертного класса, совсем недавно установили МРТ. Оборудование своевременно меняется, закупается новое. Так, в этом году ожидается получение 8 новых аппаратов ИВЛ на замену старых и для дооснащения отделения реанимации. Также поступят 2 стационарных аппарата УЗИ экспертного класса.
Глава региона поблагодарил островитян, которые интересуются этими вопросами и отметил, что областное правительство и дальше будет вести работу по оснащению медучреждений самым современным оборудованием в мире. Поскольку охрана здоровья сахалинцев и курильчан является одним из главных приоритетов.
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