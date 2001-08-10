Почти 3 тысячи сахалинских семей обратились за выплатой на детей от 3 до 7 лет
Почти 3 тысячи сахалинских семей обратились за выплатой на детей от 3 до 7 лет. Деньги малоимущие островитяне начнут получать с 1 июня. Размер ежемесячной финансовой помощи – 8054 рубля. Заявления на льготу, введенную распоряжением Президента России Владимира Путина, принимают через единый портал Госуслуг, отделения центра социальной поддержки по месту жительства и МФЦ.
Выплата предоставляется семье на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем для назначения льготы достаточно только подать заявление. Остальные необходимые сведения областное министерство соцзащиты получит по межведомственным запросам.
Право на эту льготу имеют семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года (14 844 рубля).
– Мы назначаем выплату с момента обращения. Однако, если ребенку на 1 января 2020 уже исполнилось 3 года, первая выплата, которую семья получит в июне, будет сразу за 6 месяцев и ее размер составит более 48 тысяч рублей, – отметила заместитель министра социальной защиты Сахалинской области Татьяна Романец.
Одной из первых заявление на новую выплату написала жительница Южно-Сахалинска Вера Шикняева. Островитянка воспитывает трехлетнюю дочь и эти деньги помогут ей решить многие бытовые вопросы.
– Никаких сложностей с оформлением выплаты нет. Записалась по телефону в соцзащиту, пришла к назначенному времени. Заполнила заявление и отдала оператору. Больше ничего не понадобилось, – рассказала девушка.
Отметим, для своевременной обработки заявления очень важно, чтобы в нем были правильно заполнены все графы. Если указаны некорректные или неполные сведения, заявителю предлагают обратиться повторно через смс-оповещение.
В этом году в региональном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 518 миллионов рублей.
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