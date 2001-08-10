Тихоокеанское
информационное агентство
29 Мая 2020
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Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток улиц Горького-Пуркаева в Южно-Сахалинске планируют открыть сегодня

Перекресток улиц Горького-Пуркаева в Южно-Сахалинске планируют открыть сегодня

Работы по восстановлению асфальтового покрытия дорожного полотна с раннего утра ведутся на перекрестке улиц Горького-Пуркаева в Южно-Сахалинске, где ранее в рамках муниципального контракта проводились работы по реконструкции канализационного коллектора.

Открыть движение через перекресток планируется к вечеру 29 мая.

Как напоминают в пресс-службе администрации областного центра, работы по реконструкции коллектора ливневой канализации в рамках муниципального контракта продолжатся до конца июня 2020 года. Ремонт затрагивает 850-метровый участок дороги: от дворца спорта «Кристалл» до многоквартирного жилого дома №47 по ул. Пуркаева. По окончании ремонта подрядная организация восстановит нарушенное благоустройство тротуаров и зелёных зон.

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