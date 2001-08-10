71,10|78,26|34,66
10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Международный туризм летом может не восстановиться
Ростуризм пока не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, поэтому основной упор будет сделан на внутренний туризм, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом пишет INTERFAX.RU.
"Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны. Но пока я не вижу перспектив для выездного туризма на это лето", - сказала она на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.
В минувший понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок за границу и провести предстоящие летние отпуска внутри страны. По его словам, эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом.
По словам Догузовой, как только правительство убедится, что Россия и ее граждане находятся в безопасности, а границы будут готовы к открытию, никто не станет удерживать россиян от отдыха за рубежом.
Как отметила глава Ростуризма, этим летом наиболее популярными видами отдыха могут стать оздоровительный, активный и экотуризм.
"У нас летний отдых и санаторно-курортное лечение ассоциируются исключительно с югом России. Мы для себя и для наших граждан в этом году будем открывать малоизвестные направления с точки зрения санаторно-курортного комплекса - Русская Балтика, Калининградская область, Курортный район Петербурга и другие. У нас прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале, которые мало у кого ассоциируются с отдыхом, но на самом деле Башкирия очень привлекательна в этом плане", - сообщила Догузова.
Она добавила, что Ростуризм планирует в этом году запустить чартерные программы на нескольких направлениях, где их раньше не было, и где турпродукт не был доступен с точки зрения соотношения цены и качества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:32 Сегодня Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
09:34 Сегодня Перекресток улиц Горького-Пуркаева в Южно-Сахалинске планируют открыть сегодня
10:42 Сегодня Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
10:12 Сегодня Международный туризм летом может не восстановиться
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
09:34 22 Мая Участок улицы Бумажной в Южно-Сахалинске закроют для проезда 23 мая
- 16:02 22 Мая Сахалинских мусульман призывают отпраздновать Уразу-байрам дома
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
Выбор редакции
- 15:04 Вчера Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
- 16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
- 13:04 15 Мая В Южно-Курильске введен режим ЧС
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?