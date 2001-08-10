Международный туризм летом может не восстановиться

Ростуризм пока не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, поэтому основной упор будет сделан на внутренний туризм, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом пишет INTERFAX.RU

"Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны. Но пока я не вижу перспектив для выездного туризма на это лето", - сказала она на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.

В минувший понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок за границу и провести предстоящие летние отпуска внутри страны. По его словам, эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом.

По словам Догузовой, как только правительство убедится, что Россия и ее граждане находятся в безопасности, а границы будут готовы к открытию, никто не станет удерживать россиян от отдыха за рубежом.

Как отметила глава Ростуризма, этим летом наиболее популярными видами отдыха могут стать оздоровительный, активный и экотуризм.

"У нас летний отдых и санаторно-курортное лечение ассоциируются исключительно с югом России. Мы для себя и для наших граждан в этом году будем открывать малоизвестные направления с точки зрения санаторно-курортного комплекса - Русская Балтика, Калининградская область, Курортный район Петербурга и другие. У нас прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале, которые мало у кого ассоциируются с отдыхом, но на самом деле Башкирия очень привлекательна в этом плане", - сообщила Догузова.

Она добавила, что Ростуризм планирует в этом году запустить чартерные программы на нескольких направлениях, где их раньше не было, и где турпродукт не был доступен с точки зрения соотношения цены и качества.