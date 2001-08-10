Тихоокеанское
информационное агентство
29 Мая 2020
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Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
Часть Южно-Сахалинска на ночь останется без холодной воды.
 
Как сообщают в администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на сети водопровода с 20.00 29 мая до 07.00 30 мая подача холодной воды будет отключена в жилых домах и административных зданиях 1 микрорайона, а также 1 и 2 укрупненных кварталов (квадрат улиц Сахалинская-Ленина-Вокзальная-Институтская).
 
Телефон диспетчерской службы водоканала:   72-32-40.

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