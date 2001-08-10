Участок улицы Лермонтова закрывается для движения

Последний участок ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до ул. Холмской закрывается для движения транспорта.

Напомним, силами подрядной организации здесь ведутся работы по прокладке газопровода. При неблагоприятных погодных условиях график ремонтных работ может быть незначительно скорректирован.

Ограничения, которые продлятся с 29 мая по 4 июня, затронут участок улицы от жилого дома №8 до перекрестка с ул. Холмской.

Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и предлагают воспользоваться другими путями проезда. Тем, кто проживает на данной территории, рекомендовано использовать подъездные пути по улицам Маяковского либо Льва Толстого.