В лагерях дневного пребывания Поронайского района отдохнут около тысячи детей
Летняя оздоровительная кампания начинается в Поронайском городском округе в первой половине июня. Во время предстоящих каникул организованным отдыхом и оздоровлением планируется обеспечить около тысячи детей. Из них более половины – подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, путевки для которых предоставляются бесплатно за счет муниципалитета.
Лагеря с дневным пребыванием откроются в этом году в две смены на базе 15 учреждений образования, культуры, спорта – в районном центре, а также в селах Гастелло, Леонидово, Восток и в пгт Вахрушев. На базе поронайской школы №7 будут организованы пришкольная смена и тематическая смена "Патриот". Ее организация в очередной раз стала возможна благодаря победе образовательного учреждения в областном конкурсе на предоставление грантов для организации военно-спортивных лагерей в период летней оздоровительной кампании.
Лагеря дети будут посещать пять дней в неделю с организацией ежедневного двухразового горячего питания. В связи с сохранением рисков по распространению новой коронавирусной инфекции, летняя кампания будет организована с соблюдением мер безопасности здоровья. В лагерях усилят контроль за состоянием здоровья сотрудников и воспитанников, дезинфекционного режима. Каждый день пребывания будет начинаться с утреннего фильтра и обязательной термометрии, сообщили в администации района. Учреждения, на базе которых откроются лагеря, уже ведут активную подготовку к началу первой смены.
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