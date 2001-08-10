Больше 21 миллиона рублей выделили на цифровизацию Потонайска

Новое цифровое оборудование для развития инфраструктуры общеобразовательных организаций поступило в Поронайский городской округ. Оснащение, стоимостью 21,8 миллиона рублей, было передано министерством образования Сахалинской области в рамках регионального и федерального проектов "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российская Федерация".

Для школ Поронайского района приобретено оборудование для видеонаблюдения, системы управления доступом, локально вычислительные сети и многое другое.

"Новое оборудование позволит усилить антитеррористическую защищенность школ, усовершенствовать доступ к сети Интернет", - пояснила заместитель директора Департамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа Ольга Коробкина.

Провести работу по модернизации информационной инфраструктуры школ района запланировано в летний период, когда в общеобразовательных учреждениях проводится активная подготовка к новому учебному году.

"Школа получит множество преимуществ. Во-первых, в плане антитеррористической безопасности - будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Все наши "слепые" зоны станут "видимыми". Установятся видеокамеры по внутренним помещениям школы, в том числе в спортивном зале, на лестничных маршах, в рекреационных зонах. Будет усовершенствована наша локальная вычислительная есть, появятся зоны Wi-Fi", - рассказывает директор школы №1 Ким Чун Сан.

Стоит отметить, что все поступившее оборудование и его программное обеспечение - отечественного производства и полностью соответствует современным требованиям по созданию информационно-образовательной среды.