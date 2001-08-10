Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области. Граждане Узбекистана прибыли на остров 27 мая. Молодые люди не смогли предоставить справки об отсутствии заболевания и договор с работодателем.
– Я вчера приехал из Санкт-Петербурга. Собирался на Сахалине работать сварщиком в частной компании. В прошлом году уже работал. Но теперь, говорят, нельзя просто приехать, – поделился гость из Узбекистана Аятбек.
Трудовые мигранты в аэропорт были доставлены в сопровождении полиции. Сутки они провели в обсерваторе. Как только появилась возможность, людей отправили ближайшим рейсом, в данном случае, в Хабаровск.
Напомним, в соответствии с указом губернатора Валерия Лимаренко для въезда на территорию Сахалинской области с 27 мая необходимы результаты лабораторных исследований на COVID-19. Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в островной регион.
Указ губернатора касается только тех, у кого нет местной регистрации. Помимо отрицательных тестов на коронавирус, пассажирам по-прежнему необходимо предъявлять цифровые пропуска в Сахалинскую область. Получить их могут жители других регионов и стран, у кого есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близкие родственники в Сахалинской области.
Оформить цифровой пропуск можно на сайте: dp.sakhalin.gov.ru. Работают горячие линии: 1-300 (добавочный 7) и 8 (800) 300-65-03 (добавочный 7).
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