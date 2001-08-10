Сахалинцы могут присоединиться к Всероссийской донорской неделе. Акция пройдет по всей стране с 8 по 15 июня. Ее проводят Государственная служба крови и молодежное движение Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ» при поддержке управления Президента РФ по общественным проектам.

Сдать кровь на станции переливания крови в Южно-Сахалинске можно с 8:30 до 12:30 ежедневно, начиная с 8 июня. В целях профилактики коронавирусной инфекции в медицинском учреждении крови принимается весь необходимый комплекс санитарно-эпидемиологических мер.

– Сдача крови – это гуманный акт, желание помочь. И когда человек сдает кровь, он себя, не побоюсь этого слова, ощущает героем, потому что он выполнил свой моральный долг перед обществом, – сказал главный врач станции переливания крови Андрей Воробьев.

Лозунг Всероссийской донорской недели: «Оставайся Донором и сдай кровь. 1 донация спасает 3 жизни». Хэштеги: #ОставайсяДонором; #МыВместеОстаемсяДонорами; #ЗдоровКакДонор, #СпасибоДонор.