Тёплые выходные ждут жителей Сахалинской области

Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального УГМС, на этой неделе на Сахалине удерживалась прохладная погода. В Охинском районе почти каждую ночь наблюдались отрицательные температуры, а в ночь на пятницу в долине реки Тымь были заморозки. В четверг фронт с севера принёс на остров дожди, а в ночь на пятницу в Холмске отмечалась первая в этом сезоне гроза.

В предстоящие выходные дни циркуляция в атмосфере поменяется. На юг Сахалина западные потоки принесут тёплый воздух, север острова будет находиться под влиянием фронтальных разделов.

Так, в северных и центральных районах ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура в северных районах ночью 1…6°, днём 8…13°. В центральных районах ночью 5…10°, днём 12…17°, в долинах до 24°.

На юге в выходные дни без осадков, температура ночью 7…12°, днём 19…24°, на западе 15…18°. В Южно-Сахалинске их тоже не будет. Ночью 8…10°, днём 22…24°.

В понедельник характер погоды не изменится. Но днём будет немного прохладнее.

Со вторника синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. С запада будут прорываться дожди, затем - снова светить солнце. Температура при прояснениях будет подниматься до 17-22°.

На Курильских островах в субботу и понедельник осадков не ожидается, температура ночью 0…5°, днём 5…10°, на юге ночью 5…10°, днём 15…20°. В воскресенье на севере небольшой дождь, на юге без осадков, температура 4…9°, днём на юге 13…18°.

В дальнейшем ожидается местами небольшой дождь, на юге туманы. Температура ночью 3…8°, днём 12…17°.