Тихоокеанское
информационное агентство
29 Мая 2020
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Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
16:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Отопительный сезон в Анивском районе закончится 4 июня

Мэр Артем Лазарев подписал распоряжение администрации Анивского района «О прекращении отопительного периода 2019/20 гг.», сообщают в местной администрации.

В соответствии с документом, в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха свыше +8°С в течение пяти дней подряд АО «Анивские коммунальные системы» должны закончить отопительный период 2019/20 4 июня ровно в 24:00.

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