Действие школьных проездных в Южно-Сахалинске приостановят до осени

Действие льготного проезда для школьников приостановят в автобусах Южно-Сахалинска.

Городская мэрия напоминает, что бесплатный проезд для юных жителей действует только в период учебного года - с 1 сентября по 31 мая (включительно). Таким образом, с 1 июня школьник должен будет оплачивать полную стоимость проезда - 22 рубля.

По данным МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска", за 2019-2020 учебный год школьники воспользовались проездными 3,4 миллиона раз. Среднее количество поездок в день - 15 тысяч.

Самый востребованный у школьников маршрут - № 81. Далее по убыванию: 62, 10, 3, 18 и 34.

Во время летних каникул можно перевести на карту школьника деньги для поездок - в отделениях Сбербанка, наличными или картой любого банка через терминалы Сбербанка, в МУП "Городской информационно аналитический центр" (ул. Пограничная, 30), через "Сбербанк Онлайн".

Проездные бессрочные, действительны до окончания школы. В случае потери карты до ее восстановления оплачивать проезд в автобусах ребенку нужно наличными. Восстановить проездной родители должны самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в городской информационно-аналитический центр (тел. 300-808), при себе иметь паспорт и СНИЛС ребенка. Сюда же нужно обратиться, если проездной не работает.