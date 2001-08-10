Сахалинцев проконсультируют по вопросам школьной «дистанционки», подготовки к ЕГЭ и поддержки семей с детьми

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева с 30 мая возобновляет работу в обычном режиме. При проведении личных приемов граждан будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила: использование масок и антисептиков, соблюдение социальной дистанции, сообщили в Партии.

Первый тематический прием в режиме живого общения запланирован на субботу 30 мая. Специалисты департамента образования будут принимать обращения по вопросам дистанционного обучения школьников и подготовки выпускников к ЕГЭ. Встречи пройдут с 10:00 до 12:00 в здании приемной по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 70.

- Еще один тематический прием состоится в понедельник 1 июня, - сообщила руководитель приемной Наталья Захарчук. – Он будет посвящен теме материальной и социальной поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса, а также вопросам организации летнего отдыха школьников. Все желающие смогут получить консультацию специалистов в здании приемной 1 июня с 15:00 до 17:00.

Кроме того, региональное отделение Союза женщин России организует подобное мероприятие на открытой площадке. Специалисты департаментов образования и социальной защиты примут обращения на темы поддержки семей с детьми и организации летнего отдыха школьников 1 июня с 16:00 до 18:00 в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина возле кафе «Мама Кофе».

Тематические приемы приурочены ко Дню защиты детей и пройдут с участием членов Союза женщин России, партийных проектов «Крепкая семья» и «Новая школа». Местным отделениям партии «Единая Россия» в районах области рекомендовано также в ближайшие дни организовать встречи жителей со специалистами сфер управления образованием и социальной защиты.

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