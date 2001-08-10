Новые имена появятся на доске почета лучших учеников Поронайского района

Доску почета лучших учеников обновят в Поронайске. На нее занесут имена пятнадцати школьников, которые в учебном году 2019/2020 показали успехи в учебе, научно-исследовательской работе и общественной жизни района и области, сообщили в администрации района.

Доска почета была торжественно открыта в прошлом году в фойе здания Департамента образования, культуры и спорта Администрации округа. Согласно положению, занесение на Доску почета является формой поощрения учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений, добившихся высоких результатов в учебной деятельности за истекший учебный год при примерном поведении. Занесение осуществляется сроком на один год. Выдвижение кандидатов проводится ежегодно на основании ходатайств общеобразовательных учреждений. Рассматривает представленные материалы комиссия, в состав которой могут входить депутаты районного Собрания, представители общественности, советники Департамента ОКиС.

По итогам заседания комиссии на Доску почета в этом году будут занесены имена и фотографии Никиты Штанько (школа №1 Поронайска), Дмитрия Ефимова (школа с. Восток), Карины Максимович (школа №8 Поронайска), Елисея Суконнова (школа №7 Поронайска), Андрея Корнилова (школа №2 Поронайска), Алены Шаройкиной (школа №2 Поронайска), Анастасии Артемьевой (школа №2 Поронайска), Алины Урюпиной (школа №2 Поронайска), Богдана Кузнецова (школа №1 Поронайска), Евгения Сыроватского (школа №1 Поронайска), Макки Яндархановой (школа №1 Поронайска), Елизаветы Игнатовой (школа №1 Поронайска), Юлии Черновой (школа №1 Поронайска), Милены Балан (школа №1 Поронайска), Кристины Кологур (школа №1 Поронайска).

Доску почета обновят в начале июня, тогда же состоится торжественная церемония вручения свидетельств о занесении.