«Лес Победы» высадили партийцы в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинское местное отделение партии «Единая Россия» инициировало акцию «Лес Победы». Актив партии и «Молодой Гвардии» высадили первые саженцы березы и рябины в микрорайоне Черемушки у детского сада «Светлячок».
В акции приняли участие Секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин, исполняющий полномочия секретаря Южно-Сахалинского отделения Партии Денис Раздобреев, депутаты Городской Думы города Южно-Сахалинска Сергей Дмитриев, Николай Артеменко, Сергей Дубов, Сергей Шаров, секретари первичек.
- Партийцы поддержали Всероссийскую акцию «Лес Победы», которая в этом году стала частью мероприятия «Сад Памяти», стартовавшего в стране в соответствии с Указом Президента РФ. Всего в России запланировано высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах человек, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, - отметил Денис Раздобреев.
- Мы внесли свой маленький вклад в этом памятный проект от имени южносахалинского отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии» - 27 березок и рябин в память о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны. Замечательно, что наши единомышленники приняли в акции целыми семьями: память о героях должна передаваться из поколение в поколение, забывать этого нельзя, - сказал Андрей Хапочкин.
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