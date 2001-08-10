Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2020
Сегодня 17:43
69,71|77,64|37,84
Все отделы ЗАГС возобновляют прием граждан в Сахалинской области
10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

«Лес Победы» высадили партийцы в Южно-Сахалинске

«Лес Победы» высадили партийцы в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинское местное отделение партии «Единая Россия» инициировало акцию «Лес Победы». Актив партии и «Молодой Гвардии» высадили первые саженцы березы и рябины в микрорайоне Черемушки у детского сада «Светлячок».
В акции приняли участие Секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин, исполняющий полномочия секретаря Южно-Сахалинского отделения Партии Денис Раздобреев, депутаты Городской Думы города Южно-Сахалинска Сергей Дмитриев, Николай Артеменко, Сергей Дубов, Сергей Шаров, секретари первичек.
-  Партийцы поддержали Всероссийскую акцию «Лес Победы», которая в этом году стала частью мероприятия «Сад Памяти», стартовавшего в стране в соответствии с Указом Президента РФ. Всего в России запланировано высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах человек, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, - отметил Денис Раздобреев.
- Мы внесли свой маленький вклад в этом памятный проект от имени южносахалинского отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии» - 27 березок и рябин в память о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны. Замечательно, что  наши единомышленники приняли в акции целыми семьями: память о героях должна передаваться из поколение в поколение, забывать этого нельзя, - сказал Андрей Хапочкин.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?