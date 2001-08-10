Тихоокеанское
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

«Единая Россия» направляет полмиллиарда рублей на помощь медикам и жителям регионов

«Единая Россия» направляет полмиллиарда рублей на помощь медикам и жителям регионов

Реанимобили и защитные костюмы - «Единая Россия» направляет полмиллиарда рублей на помощь медикам и жителям регионов. В партии продолжается сбор членских взносов и благотворительных пожертвований. Об этом сообщили в Партии.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Собранные средства направляют на помощь медучреждениям и врачам, а также жителям в регионах.

 «Большинство наших коллег на этот призыв откликнулось. Сбор средств продолжается до сих пор. И сегодня сумма пожертвований и членских взносов составляет 560 миллионов рублей. На эти деньги «Единая Россия» закупает реанимобили с аппаратами ИВЛ, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для врачей», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сахалинские партийцы – депутаты регионального и муниципального уровня, секретари первичек, рядовые члены Партии -  приняли активное участие в благотворительных акциях.  Часть членских взносов была выделена на приобретение средств индивидуальной защиты для населения, антисептиков, организацию продовольственной помощи населению в условиях пандемии.  В рамках акции «Помоги учиться дома» депутаты областной Думы передали личные средства на приобретение планшетов для учащихся из малообеспеченных семей для дистанционного обучения», - сообщил секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин.

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