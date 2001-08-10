Отопительный сезон завершится в Поронайском районе с 10 по 15 июня

Согласно распоряжению Администрации Поронайского городского округа подача тепла в многоквартирные дома и другие объекты будет прекращена с 10 по 15 июня в зависимости от температуры наружного воздуха. Отопительный сезон может быть продлен до 30 июня для лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений при наличии заявок от руководителей учреждений.

Коммунальным службам необходимо перед сливом воды из систем водоснабжения провести гидравлические испытания трубопроводов, а также начать промывку внутридомовых систем теплоснабжения жилищного фонда в течение одного дня после гидравлических испытаний в соответствии с разработанными на предприятиях графиками.