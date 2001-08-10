Жителям Александровск-Сахалинского района предлагают задать вопросы губернатору

Прямая линия главы области с жителями муниципалитета начнет работу в среду, 3 июня, в 15:00. Главные темы – проблемы, волнующие людей.

Видеообращения или текстовые файлы можно оставить в личных аккаунтах губернатора: в Инстаграм (https://www.instagram.com/limarenko_official/), Фейсбук (https://www.facebook.com/valery.limarenko), Одноклассниках (https://ok.ru/valery.limarenko), ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official). При этом первым словом в вопросе необходимо написать «Александровск-Сахалинский». Наиболее актуальные и интересные видеовопросы будут показаны в эфире.

Кроме того, сахалинцы смогут обратиться к главе региона по видеосвязи во время прямой линии. Для этого надо с браузера (Chrome, Yandex, Firefox) пройти по ссылке – https://cms.sakhalin.gov.ru, нажать на кнопку «Присоединиться к совещанию» и ввести идентификатор – 5065, поле «код» – оставить пустым.

Специалисты министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области рекомендуют заходить в систему с персональных компьютеров и ноутбуков, где есть камера и мультимедийная система. Оборудование должно быть подключено к сети Интернет через операторов фиксированной связи. При отсутствии такой техники к диалогу можно присоединиться с планшетов и смартфонов через операторов мобильной связи.

Обращения от жителей района также будут приниматься по телефону: 8-800-201-65-65. Линия заработает 3 июня с 15:00. Задать вопрос губернатору можно в этот день до 18:00.

Трансляция онлайн-встречи будет доступна в официальных аккаунтах главы области на YouTube и в Instagram, а также на телеканале «ОТВ-Сахалин» и в социальных сетях медиахолдинга «Губернские ведомости».

Отметим, первая встреча Валерия Лимаренко с муниципальным образованием в онлайн-режиме состоялась 7 мая. Губернатор провел разговор с жителями Смирныховского района. Дистанционный формат обусловлен ограничениями из-за риска распространения коронавирусной инфекции.