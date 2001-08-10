Летний лагерь «Островок» начал работу в Южно-Сахалинске

Вот уже полтора десятка лет на базе «Областного центра внешкольно-воспитательной работы» ежегодно организуется летний детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Островок».

В очередной раз этот лагерь начал работу 1 июня. Нынешняя тематическая смена «Ради жизни на Земле» посвящена году Памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Чем занять себя в летние каникулы, особенно если родители продолжают работать? У многих детей нет возможности поехать в загородные лагеря или в тёплые края. Именно для них и работает «Островок». На протяжении четырёх недель около 40 ребят будут вести активную физическую и творческую деятельность в рамках обширной воспитательно-оздоровительной и развлекательной программы.

Ребят ожидают отрядные огоньки и зарядки с закаливающим процедурами, конкурс поделок и рисунков, спортивная эстафета и игры на свежем воздухе, квест-викторина и прогулки на морском побережье, мастер-классы, краеведческие настольные игры и туристические соревнования, экскурсии в библиотеки, музеи, на «Лягушку», на рыбоводный завод и многое, многое другое!

– Разработанная нашими педагогами программа способствует оздоровлению детей, предоставляет возможности для творческой самореализации и раскрытия талантов, – рассказала директор лагеря Светлана Власова. – Ребята узнают, как правильно питаться, следить за своим здоровьем, как взаимодействовать в социальной среде, как противодействовать наркомании и бороться с загрязнением окружающей среды. Разнообразие деятельности данной программы позволяет организовать интересный и разноплановый отдых детей школьного возраста.

В распорядок лагерной смены включена работа объединений дополнительного образования по программам «Ходит песенка по кругу», «Чудеса из бумаги», «Островок», «Создание подарков-сувениров».

Не в последнюю очередь организаторы позаботились о хорошей организации питания и медицинском наблюдении, о спортивных мероприятиях на свежем воздухе. В этом году особый упор будет делаться также на противоэпидемиологических мерах, таких как обязательная дезинфекция рук, антисептическая обработка помещений.

Таким образом, комплексная программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря.