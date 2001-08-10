Тихоокеанское
информационное агентство
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Все отделы ЗАГС возобновляют прием граждан в Сахалинской области
13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В администрации Невельска открыт консультационный пункт для граждан с ограниченными возможностями здоровья

В администрации Невельского городского округа открыт консультационный пункт для граждан с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей.

Целью создания консультационного пункта является оказание информационно-консультативной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, для получения ими необходимых знаний по вопросам социальной реабилитациии адаптации, содействия в обучении, оказанию информационно-консультативных услуг по развитию функциональных и социальных навыков граждан с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей.

Основными задачами консультационного пункта являются:

  • консультирование инвалидов, их родителей (законных представителей)
    по проблемным вопросам     социальной реабилитации и адаптации, применения современных технических средств реабилитации в домашних условиях;
  • информирование о видах и способах получения различной помощи
    в государственных и муниципальных учреждениях Невельского района,
    а также иных организациях разной направленности, в том числе общественных организациях;
  • информирование об услугах, оказываемых гражданам с ограниченными возможностями;
  • содействие в организации консультаций у профильных специалистов;
  • содействие в реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида.

Прием граждан осуществляется:

  1. путем личного обращения граждан в администрацию Невельского городского округа по адресу: г. Невельск, ул. Ленина 15 каб. № 106;
  2. по телефону: 8 (42436) 6-00-30;

График работы консультационного пункта:

Понедельник 14.00-17.00, специалист консультационного пункта – Инна Михайловна Беспалова.

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